Введено в експлуатацію другу чергу Очаківської вітроелектростанції

Компанія «Вітряний парк Очаківський» ввела в експлуатацію другу чергу Очаківської вітроелектростанції в Миколаївській області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Миколаївської обласної державної адміністрації, друга черга промислової ВЕС в складі 5 вітротурбін загальною потужністю 12,5 МВт була урочисто відкрита 21 серпня, з нагоди 75-річчя Миколаївської області.

Генеральний директор управляючої компанії «Вітряні парки України» Владислав Єременко, виступаючи на відкритті, зазначив, що "Миколаївська область першою в Україні розпочала на своїй території розвивати вітрову енергетику, яка в майбутньому дасть можливість нашій державі мати альтернативні джерела енергії і бути незалежною у цьому питанні від інших факторів і держав».

Голова обласної ради Ігор Дятлов зазначив, що "обласна влада працює над тим, щоб покращувати інвестиційний клімат на території області і, зокрема, приділяє увагу питанням альтернативної енергії". Він також сказав, що "на територію Миколаївської області планують зайти нові інвестори з Франції, які також хочуть вкладати кошти у вітряну енергетику".

Голова Миколаївської облдержадміністрації Микола Круглов сказав: «Найголовніше - що ми в Миколаївській області побачили і повірили в те, що можна робити абсолютно екологічно чисту енергію".

В рамках заходу також були представлені сучасні технічні рішення, які використовуються в Україні та Німеччині при проектуванні, будівництві та експлуатації вітроелектростанцій. Були продемонстровані як вітчизняні напрацювання у сфері вітроенергетики, так і натуральний вигляд всього комплексу вітроенергетичних установок в зборі.

Було презентовано проект наступних черг будівництва ВЕС і ТЕО будівництва та реконструкції ліній електропередач і підстанцій класу напруги 154-330 кВ об'єднаної енергосистеми України.

Довідка УНІАН. Перша черга Очаківської вітроелектростанції у складі 10 вітрогенераторів FL-2500 (Німеччина) загальною потужністю 25 МВт була введена в експлуатацію 18 грудня 2011 р. Технічним партнером проекту є німецька компанія Fuhrlaender.