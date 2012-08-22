Президент України Віктор Янукович наголошує на важливості підтримки малої енергетики.

Про це він сказав під час наради з адміністративно-господарським активом Харківської області, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Про малу енергетику ми повинні зараз вже дуже добре подумати - вона є великою підмогою розвитку нашої енергетики в цілому», - сказав він.

Президент зокрема звернув увагу на перспективність розвитку виробництва турбін для малих гідроелектростанцій.

«Для нас велике значення має розвиток таких стратегічних напрямків, як енергетичне машинобудування. І в центрі цього питання стоїть «Турбоатом», – сказав В.Янукович.

Глава держави додав, що важливим партнером у сфері енергетичного машинобудування для України може бути Росія.

Крім того, президент також висловив переконання, що Україна та Росія можуть взаємовигідно співпрацювати в літакобудівній галузі.

Водночас В.Янукович підкреслив, що подібні об'єднавчі процеси не передбачають поглинання. «Коли мова йде про об’єднання, ми повинні виключити поглинання», - зазначив глава держави.