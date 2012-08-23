Нафта дорожчає на тлі новин із США

На світових торгах у четвер, 23 серпня, ціна нафти продовжила зростати на тлі статданих із США щодо запасів палива, а також очікуваннях рішень ФРС.

Так, вартість жовтневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI вже зросла на 0,71 долара, або на 0,73%, - до 97,97 долара за барель.

Ціна жовтневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent збільшилася на 0,94 долара, або на 0,82%, - до 115,85 долара за барель.

Комерційні запаси нафти в США (виключаючи стратегічні запаси) за тиждень, що завершився 17 серпня, знизилися на 5,412 мільйона барелів, або на 1,5%, - до 360,746 мільйона барелів. При цьому аналітики очікували зменшення запасів на 3,7 мільйона барелів.

Крім того, ринок реагує ростом на звістки про те, що багато учасників Комітету з відкритих ринків Федеральної резервної системи США вважають за необхідне застосування нових заходів щодо стимулювання економіки, передає Bloomberg.