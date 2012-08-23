Кабмін виділив "Луганськвугіллю" 150 млн грн на модернізацію

Кабінет Міністрів виділив 150 млн грн на технічне переоснащення державного підприємства "Луганськвугілля", яке об'єднує 20 шахт і три гірничозбагачувальні фабрики.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Луганської обласної адміністрації з посиланням на заступника губернатора Едуарда Лозовського.

За словами Е.Лозовского, кошти надійдуть на підприємство у вересні і підуть на капітальне будівництво і технічне переоснащення підприємства.

Як повідомляв УНІАН, навесні на восьми шахтах ДП «Луганськвугілля» енергетики через борги відключали енергопостачання до рівня екологічної броні.

Одна з причин збільшення заборгованості – проблема з реалізацією видобутої вугільної продукції. У березні на складах нагромадилося понад 45 тис. тонн енергетичного вугілля. Оператор вугільного ринку ДП «Вугілля України» видобуте паливо не приймало, а самостійно "Луганськвугіллю" знайти покупця не вдавалося.

Два роки поспіль підприємство не виконує план вуглевидобування. За підсумками роботи 2011 року обсяг видобутку вугілля становив 1,833 млн тонн, або 76,4% завдання. Не виконали планові показники всі 8 шахт держпідприємства, що серйозно позначилося на їхньому фінансовому стані. Збитки від виробництва товарної продукції тільки у 2011 році становили 862,4 млн грн.

Протягом 2011 року з підготовлених гірничими роботами 11 очисних забоїв введено в роботу тільки чотири, сім очисних забоїв вибули з роботи через довироблення запасів. Через відсутність або затримку з фінансуванням переносяться строки введення підготовлених гірничими роботами лав у шахтоуправлінні «Луганське», на шахтах ім. ХІХ з'їзду КПРС, «Никанор-нова», «Вергелівська».

Програмою розвитку гірничих робіт ДП «Луганськвугілля» на 2012 рік заплановано видобути 2,3 млн тонн вугілля і пройти 14,65 км розкриваючих і підготовчих гірничих виробок.