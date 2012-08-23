«Газпром» має намір активно розвивати ГТС Білорусі і підземні сховища

Москва. «Газпром» має намір активно розвивати газотранспортну систему (ГТС) Білорусі, зокрема підземні сховища газу (ПСГ).

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром» за підсумками робочої поїздки до Республіки Білорусь глави компанії Олексія Міллера, який провів нараду щодо розвитку ВАТ «Білтрансгаз».

Було відзначено, що нинішня інтеграція «Білтрансгазу» у структуру «Газпрому» є одним із найважливіших чинників підтримки високого рівня надійності газотранспортної системи на території Білорусі. «Газпром» приділяє пильну увагу як поточному стану газотранспортних потужностей у Республіці Білорусь, так і довгостроковій стратегії розвитку дочірнього підприємства. У даний час триває формування програм розвитку «Білтрансгазу» на три- і десятирічну перспективу, а також підготовка Генеральної схеми газопостачання Республіки Білорусь до 2030 року.

Наголошується, що також буде проаналізовано варіанти реконструкції діючих і будівництва нових газотранспортних потужностей, розглянуто різні сценарії розвитку попиту і споживання газу в Білорусі, уточнено прогнозні обсяги транзиту газу до європейських країн.

«На нараді ухвалено рішення підготувати у першому півріччі 2013 року план заходів щодо розвитку газотранспортної системи «Білтрансгазу» і програму розвитку системи ПСГ на території Білорусі до 2020 року. Це дозволить найоптимальніше спланувати інвестиційну діяльність «Газпрому» в республіці», - мовиться у повідомленні.

«Газпром» як стратегічний інвестор націлений на масштабний, всебічний розвиток білоруської газотранспортної системи», — сказав на нараді О.Міллер.

Довідка УНІАН. 25 листопада 2011 року в рамках розвитку міжурядової угоди Російської Федерації і Республіки Білорусь ВАТ «Газпром» і Державний комітет з майна Республіки Білорусь підписали договір купівлі-продажу 50% акцій ВАТ «Білтрансгаз». З урахуванням раніше придбаних «Газпромом» у 2007-2010 роках 50% акцій «Білтрансгазу» «Газпром» став власником 100% акцій «Білтрансгазу».

Газотранспортна система (ГТС) ВАТ «Білтрансгаз» включає 7502 км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень, 5 лінійних компресорних станцій, 235 газорозподільних станцій, 7 газовимірювальних станцій і 26 автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій.

До складу ГТС «Білтрансгазу» також входять 3 підземні сховища газу (ПСГ): Осиповицьке і Прибузьке, створені у водоносних структурах, а також Мозирське — у відкладеннях кам'яної солі. Сумарний активний обсяг зберігання газу в цих ПСГ становить близько 1 млрд куб. м.

ВАТ «Білтрансгаз» експлуатує білоруську ділянку магістрального газопроводу «Ямал — Європа» протяжністю 575 км, яка належить ВАТ «Газпром».

Магістральними трубопроводами, які проходять територією республіки, здійснюються поставки російського природного газу в Калінінградську область, Литву, Україну і Західну Європу.

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