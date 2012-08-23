«Укргазвидобування» має намір залучити у двох банків кредити на 301,25 млн. грн

Найбільша в Україні газовидобувна компанія «Укргазвидобування», яка є дочірньою компанією НАК «Нафтогаз України», має намір залучити у банку «Надра» і «Дочірнього банку Ощадбанку Росії» кредити на загальну суму 301,25 млн. грн.

Про це сказано у повідомленні компанії, опублікованому на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, зокрема, компанія має намір відкрити 2 кредитні лінії у банку «Надра» на загальну суму 200 млн. грн. «Дочірній банк Ощадбанку Росії» надасть кредит на 101,25 млн. грн (12,5 млн. доларів).

При цьому пропозиції переможців тендерів уже акцептовані (17 серпня), кредитні договори з ними повинні бути підписані до 14 вересня поточного року.

Нагадаємо, у середині липня «Укргазвидобування» оголосила тендер на залучення чотирьох кредитних ліній. Компанія планувала залучити два кредити по 12,5 млн. дол. і два – по 100 млн. грн.

Довідка УНІАН. ДК «Укргазвидобування» - найбільша газовидобувна компанія України. До складу ДК «Укргазвидобування» входять 4 газопромислових управління: ГПУ «Шебелінкагазвидобування», ГПУ «Полтавагазвидобування», ГПУ «Харкввгазвидобування» і ГПУ «Львівгазвидобування».