Через негоду знеструмлено 138 населених пунктів у чотирьох областях України
12:30, 25 серпня 2012Енергетика
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В Україні в ніч з 24 на 25 серпня внаслідок несприятливих погодних умов (дощ, сильні пориви вітру), через спрацювання автоматичних систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 138 населених пунктів у чотирьох областях.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій.
Зокрема, без електропостачання залишилися 51 н.п. у Волинській області, 44 – Житомирській, 41 – Київській та 2 – у Чернігівській.
До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
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