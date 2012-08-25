Через негоду знеструмлено 138 населених пунктів у чотирьох областях України

В Україні в ніч з 24 на 25 серпня внаслідок несприятливих погодних умов (дощ, сильні пориви вітру), через спрацювання автоматичних систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 138 населених пунктів у чотирьох областях.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій.

Зокрема, без електропостачання залишилися 51 н.п. у Волинській області, 44 – Житомирській, 41 – Київській та 2 – у Чернігівській.

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.