Азаров: за 10 років шахтарі не впізнають Україну

Прем'єр-міністр України Микола Азаров привітав шахтарів з професійним святом, і пообіцяв їм, що за 10 років вони не упізнають Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Луганську під час Всеукраїнських урочистих зборів з нагоди Дня шахтаря.

«Це буде абсолютно інша Україна. У нас є всі умови, щоб стати багатою країною», - заявив М.Азаров.

Також прем'єр пообіцяв, що уряд реалізує черговий етап закону про престижність шахтарської праці.

«Всі його аспекти будуть повністю реалізовані», - сказав М.Азаров.

Він також передав шахтарям вітання від Президента Віктора Януковича, зазначивши, що глава держави не прилетів до Луганська привітати їх у зв'язку з тим, що відбув до Сочі, де проведе зустріч з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

«Бажаю вам щастя, достатку і нових трудових звершень в ім'я України», - процитував М.Азаров поздоровлення В.Януковича.

Довідка УНІАН. День шахтаря щорічно відзначається в останню неділю серпня.