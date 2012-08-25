У Венесуелі через вибух газу на НПЗ 19 чоловік загинули, понад 50 травмовані

19 чоловік загинули сьогодні в результаті вибуху газу на нафтопереробному заводі Амуай на заході Венесуели.

"Ще 53 особи травмовані. На жаль, серед загиблих - 10-річна дитина", - повідомила губернатор штату Стела Луго, передає ІТАР-ТАСС.

"Ми мобілізуємо всі пожежні розрахунки, всі бригади лікарів "швидкої допомоги" відповідно до розпорядження Президента Чавеса допомогти в першу чергу всім людям, що постраждали в результаті події", - сказала С.Луго.

На заводі продовжує бушувати пожежа, територія оточена військовими, пожежні розрахунки поки що не можуть впоратися з вогнем. Очевидці виклали в інтернеті зйомку величезних вогненних куль, що високо здіймаються в небо над нафтовим заводом.

Вибуховою хвилею були зруйновані довколишні житлові будинки, військові евакуювали людей на безпечну відстань.

"Всіх, кого потрібно було евакуювати, евакуювали. Ситуація контролюється. Звичайно, полум'я як і раніше високо здіймається в небо, але фахівці запевнили мене, що повторного вибуху не буде", - сказала С.Луго.

Міністр енергетики і нафти країни Рафаель Рамірес заявив, що причиною вибуху став витік газу. "Газ сформував хмару, яка вибухнула, викликавши пожежу на двох нафтосховищах і довколишній території", - повідомив Р.Рамірес, який у супроводі військових оперативно прибув на місце трагедії. Він пообіцяв, що фахівці встановлять причину витоку газу.

Амуай - найбільший у країні нафтопереробний завод потужністю 645 тис. барелей на добу. Поки що не ясно, як позначиться його зупинка на продажу нафти за кордон одним із найбільших її світових експортерів.