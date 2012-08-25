У Венесуелі через вибух газу на НПЗ 19 чоловік загинули, понад 50 травмовані

16:30, 25 серпня 2012
Енергетика
0

19 чоловік загинули сьогодні в результаті вибуху газу на нафтопереробному заводі Амуай на заході Венесуели.

"Ще 53 особи травмовані. На жаль, серед загиблих - 10-річна дитина", - повідомила губернатор штату Стела Луго, передає ІТАР-ТАСС.

"Ми мобілізуємо всі пожежні розрахунки, всі бригади лікарів "швидкої допомоги" відповідно до розпорядження Президента Чавеса допомогти в першу чергу всім людям, що постраждали в результаті події", - сказала С.Луго.

На заводі продовжує бушувати пожежа, територія оточена військовими, пожежні розрахунки поки що не можуть впоратися з вогнем. Очевидці виклали в інтернеті зйомку величезних вогненних куль, що високо здіймаються в небо над нафтовим заводом.

Вибуховою хвилею були зруйновані довколишні житлові будинки, військові евакуювали людей на безпечну відстань.

"Всіх, кого потрібно було евакуювати, евакуювали. Ситуація контролюється. Звичайно, полум'я як і раніше високо здіймається в небо, але фахівці запевнили мене, що повторного вибуху не буде", - сказала С.Луго.

Міністр енергетики і нафти країни Рафаель Рамірес заявив, що причиною вибуху став витік газу. "Газ сформував хмару, яка вибухнула, викликавши пожежу на двох нафтосховищах і довколишній території", - повідомив Р.Рамірес, який у супроводі військових оперативно прибув на місце трагедії. Він пообіцяв, що фахівці встановлять причину витоку газу.

Амуай - найбільший у країні нафтопереробний завод потужністю 645 тис. барелей на добу. Поки що не ясно, як позначиться його зупинка на продажу нафти за кордон одним із найбільших її світових експортерів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter