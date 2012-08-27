У чотирьох областях України через негоду знеструмлено 130 населених пунктів

Сьогодні вночі внаслідок несприятливих погодних умов (дощ, сильні пориви вітру) через спрацювання автоматичних систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 130 населених пунктів у чотирьох областях України.

Як повідомляє прес-служба МНС, у Рівненській області знеструмлено 45 населених пунктів, у Волинській – 33, у Тернопільській – 29, у Львівській – 23.

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.