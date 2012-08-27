ТНК-BP у 2013 році планує подвоїти продажі зрідженого газу в Україні

Російсько-британська нафтова компанія ТНК-ВР у 2013 році має намір подвоїти продажі зрідженого вуглеводневого газу (СВГ) в Україні, йдеться у повідомленні компанії.

За даними прес-служби, у жовтні 2012 року ТНК-ВР планує ввести в експлуатацію першу власну газонакопичувальну станцію (ГНС) з метою розвитку продажів і контролю якості палива для корпоративних клієнтів.

ТНК-BP також планує орендувати газонаповнювальні станції, які забезпечать компанії якісний комплекс послуг з перевалки СВГ. Здійснювати постачання СВГ планується з нафтопереробних заводів в Оренбурзі, Рязані, з "Ярославнафтооргсинтезу", а також Мозирського НПЗ у Білорусі.

За словами віце-президента з бізнес-маркетингу і розвитку нового бізнесу ТНК-BP Дмитра Устинова, реалізація проекту дозволить збільшити обсяг продажів зрідженого газу мінімум удвічі вже у 2013 р.

Як повідомляв раніше УНІАН, у зв'язку зі збитковістю нафтопереробки в Україні, менеджмент ТНК-BP ухвалив рішення припинити постачання сировини на Лисичанський НПЗ, зупинивши його на позаплановий ремонт.

У кінці червня голова Луганської обласної державної адміністрації Володимир Пристюк повідомив, що у придбанні Лисичанського НПЗ зацікавлені два великих інвестори. Зокрема, переговори про купівлю веде Group DF бізнесмена Дмитра Фірташа.

Довідка УНІАН. Група ТНК-ВР входить до десятки найбільших приватних нафтових компаній у світі за обсягами видобутку нафти. Компанія була створена у 2003 році в результаті злиття нафтових і газових активів компанії ВР у Росії і нафтогазових активів консорціуму Альфа, Аксесс/Ренова (ААР).

Бізнес групи ТНК-ВР в Україні представлений такими ключовими підприємствами: ТОВ «ТНК-ВР Комерс» – керівний центр, оптова торгівля нафтопродуктами на внутрішньому і зовнішньому ринках, проведення координованої інвестиційної політики, забезпечення максимальної ефективності використання активів; ПрАТ «ЛІНИК» (Лисичанський НПЗ) – переробка нафтової сировини і виробництво нафтопродуктів; СП ТОВ «Кершер» – роздрібна торгівля нафтопродуктами через мережу автозаправних станцій, управління автозаправними комплексами (АЗК).

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