Розвиток світового ринку скрапленого газу загрожує газовим монополістам

Світове виробництво скрапленого природного газу (СПГ) зростає швидше, ніж будь-якого іншого палива, загрожуючи позиціям традиційних постачальників нафти і газу в Європі і на Близькому Сході, повідомляє агентство Reuters.

За рахунок відкриття нових запасів в Австралії і Східній Африці газ, за ​​прогнозами експертів, стане другим найбільшим джерелом енергії до 2030 року замість вугілля, а згодом може скласти конкуренцію нафті. Це загрожує не тільки лідеру з експорту СПГ Катару, але і постачальникам газу по трубопроводах, включаючи Росію і Норвегію.

"Надалі ці відкриття можуть призвести до створення глобального ринку газу, що знизить вплив монополістів", - сказав аналітик Societe Generale Тьєррі Бро.

Незважаючи на економічний спад, продажу СПГ у 2011 році зросли на 10 відсотків, а виробництво досягло 240,8 мільйона тонн, за даними Міжнародної групи імпортерів СПГ.

У грошовому вираженні продажі СПГ становили 250-260 мільярдів доларів - близько третини продажів газу, тоді як нафти було продано на 2,2 трильйона доларів.

АВСТРАЛІЯ РВЕТЬСЯ У ЛІДЕРИ

До кінця десятиліття Австралія може стати світовим лідером з продажу СПГ, обігнавши Катар, який продає 77 мільйонів тонн на рік. Аналітики прогнозують продажі Австралії в розмірі 60 мільйонів тонн на рік до 2017 року і 100 мільйонів тонн до 2020 року.

У Східній Африці, за оцінками Геологічної служби США, знаходяться понад 250 трильйонів кубічних футів (7,1 трильйона кубометрів) газу, що залягають на території Кенії, Танзанії та Мозамбіку. Для порівняння, запаси Нігерії - найбільшого в Африці виробника енергоносіїв - становить 186 трильйонів кубічних футів.

На Азію в 2011 році припало майже дві третини продажів СПГ, і ця частка буде зростати, враховуючи економічний підйом регіону, відкриття нових імпортних терміналів і закриття АЕС в Японії після катастрофи в Фукусімі у 2011 році.

Значна частка попиту припадає на Китай, який так і не домовився про ціну газу з Росією і активно будує термінали для прийому СПГ. Зараз Китай споживає приблизно стільки ж газу, скільки Великобританія - 100 мільярдів кубометрів на рік, але за оцінкою Міжнародного енергетичного агентства (IEA), до 2020 року споживання в Китаї перевищить 300 мільярдів кубометрів на рік, а до 2030 року - 600 мільярдів.

Споживання СПГ буде рости і в Європі, оскільки запаси газу в Північному морі скорочуються, а Євросоюз прагне знизити залежність від російського газу.

ГНУЧКІСТЬ ПОСТАВОК

Зараз на ринку газу домінують традиційні постачальники по трубопроводах: Росія, Норвегія і Канада. Але попит на СПГ зростатиме за рахунок появи нових ринків збуту і нових постачальників, включаючи Австралію, Східну Африку і, можливо, США.

Цьому сприяє те, що СПГ можна швидко доставити туди, де в ньому виникає потреба.

"Привабливість СПГ в тому, що десь газу в надлишку, а десь його не вистачає", - сказав аналітик Bernstein Роб Вест.

За прогнозами аналітиків, до 2035 року основними джерелами енергії в світі стануть газ і нафта, на які припадатиме 60 відсотків світового попиту на енергоносії. На думку IEA, попит на газ перевищить попит на вугілля до 2030 року, а до 2035 року споживання газу наблизиться до споживання нафти, похитнувши позиції ОПЕК.

КОРПОРАТИВНІ ІНТЕРЕСИ

Зростання попиту на СПГ залучає нових гравців, наприклад одного з найбільших нафтових брокерів PVM, який нещодавно почав працювати з контрактами на СПГ. Такі великі продавці, як трейдер Mercuria, також розширюють продаж скрапленого газу. Нафтові гіганти Європи та Північної Америки кинулися до Австралії і Східної Африки, щоб не втратити свою частку ринку СПГ. До кінця десятиліття основними гравцями на цьому ринку, на думку аналітиків, будуть Royal Dutch Shell, Exxon Mobil, Chevron, BG Group, Total і BP.

Газпром і Statoil, поки більш активні на ринку газопровідних поставок, планують будувати термінали з експорту СПГ і купувати активи за кордоном.