«Кредит-Рейтинг» підтвердив рейтинг «Чорноморнафтогазу»

Незалежне рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг великого українського видобувника газу ПАТ «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь) на рівні «uaА».

Як сказано у повідомленні рейтингового агентства, прогноз рейтингу — стабільний.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом «uaА» характеризується високою кредитоспроможністю у порівнянні з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Стабільний прогноз вказує на відсутність на даний момент передумов для зміни рейтингу протягом року.

Як повідомляв УНІАН, у першому півріччі 2012 року «Чорноморнафтогаз» збільшив видобуток газу до 542,5 мільйона кубометрів із 481 мільйона кубометрів за аналогічний період 2011 року.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці та видобуванні нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

У даний час на шельфі Чорного і Азовського морів і в сухопутній частині Криму компанія розробляє 3 газоконденсатних, 6 газових і 1 нафтове родовище.