Вищий спецсуд оголосить рішення за касацією Тимошенко 29 серпня

Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ оголосить рішення за касаційною скаргою захисту екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко 29 серпня.

Зокрема, на офіційному сайті ВССУ міститься повідомлення, що «проголошення повного тексту ухвали колегії суддів ВССУ щодо касаційних скарг захисника Плахотнюка О. А. в інтересах засудженої Тимошенко Ю.В. на вирок Печерського районного суду м. Києва від 11 жовтня 2011 року та ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 23 грудня 2011 року, а також захисників Сірого М.І., Плахотнюка О.А. та учасників судового розгляду Власенка С.В., Титаренка М.М. на окремі постанови суду першої інстанції та ухвалу суду апеляційної інстанції щодо цих постанов відбудеться 29 серпня 2012 року о 10.00 год.».

Довідка УНІАН. Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. Розгляд касаційної скарги Ю.Тимошенко на вирок у газовій справі спочатку було призначено на 15 травня, потім він переносився на 26 червня, 12 липня, 16 та 21 серпня. Захист Ю.Тимошенко вимагає скасувати вирок у газовій справі та звільнити екс-прем’єра. 21 серпня колегія суддів Вищого спеціалізованого суду з розгляду кримінальних і цивільних справ пішла до нарадчої кімнати для ухвалення рішення за результатами розгляду касаційної скарги на вирок Ю.Тимошенко. Головуючий суддя в цій справі Станіслав Міщенко не сказав, коли саме буде оголошено ухвалу, додавши, що про час буде повідомлено додатково.

Київський районний суд Харкова переніс розгляд справи щодо діяльності корпорації «Єдині енергосистеми України» на 11 вересня.

У жовтні 2011 року СБУ порушила проти Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України. За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці і в ухиленні від сплати 681 тис грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Водночас захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний Суд України.