Кабмін надасть держгарантії на 2,3 млрд грн для будівництва LNG-терміналу

Кабінет Міністрів України надасть державні гарантії на суму до 2,305 млрд грн для будівництва морської частини терміналу з прийому скрапленого природного газу.

Це закріплено техніко-економічним обґрунтуванням (ТЕО) будівництва в Україні терміналу з прийому скрапленого природного газу (LNG-термінал), затвердженим розпорядженням уряду № 603-р від 8 серпня.

Згідно з розпорядженням, технологічна частина національного проекту буде реалізована за рахунок коштів приватних інвесторів та коштів, залучених державним підприємством "Національний проект" Ел Ен Джі Термінал "під державні гарантії, та/або підтримки фінансових установ, що належать до сфери управління Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами, з придбанням частки в корпоративних правах у розмірі 25% з урахуванням показників, визначених попереднім техніко-економічним обгрунтуванням.

Окрім того, уряд доручає Міністерству енергетики та вугільної промисловості спільно з Держагентством з інвестицій та управління національними проектами забезпечити проектування і будівництво необхідної газотранспортної інфраструктури для приєднання та підключення морського терміналу з прийому скрапленого природного газу до газотранспортної системи.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня 2012 року компанія SOCOIN завершила розробку ТЕО національного проекту «LNG-термінал».

Орієнтовна вартість будівництва LNG-терміналу становить 846 млн євро.

Планується, що фінансування будівництва LNG-терміналу буде здійснюватися за принципом: 30% від загальної вартості складуть кошти консорціуму, в який увійде Україна, а 70% - за рахунок позикових коштів (кредитів, облігацій і т.д.).

Згідно з ТЕО, проект може бути реалізований протягом 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде отримати вже у 2016 році.

12 червня В.Каськів повідомив, що частка України в проекті «LNG-термінал» становитиме 25% +1 акція.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 було створено ДП «Національний проект« LNG-термінал», яке має скоординувати роботу з будівництва терміналу з приймання скрапленого природного газу обсягом 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

У вересні 2011 р. компанія Socoin (Іспанія) виграла тендер на розробку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) будівництва в Україні морського терміналу з приймання скрапленого природного газу (LNG-терміналу).

На сьогоднішній день потенційними місцями розташування терміналу є 5 майданчиків: наземний LNG-термінал - майданчик біля Одеського припортового заводу в районі порту «Південний» (Одеська область), наземний LNG-термінал - майданчик біля нафтового терміналу ВАТ «Укртранснафта» в районі порту «Південний »; наземний LNG-термінал у районі м. Очаків (Миколаївська область); наземний LNG-термінал у береговій зоні Березанського лиману (Миколаївська область); офшорний LNG-термінал у районі м. Одеса (у відкритому морі).