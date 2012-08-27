З-під підпорядкування «Енергетичної компанії України» виведено 5 підприємств

Кабінет Міністрів України вивів з підпорядкування НАК «Енергетична компанія України» п'ять підприємств і один науково-дослідний інститут.

Про це сказано в урядовій постанові № 796 від 27 серпня.

У число підприємств увійшли: ТЕЦ «Есхар» (Харківська обл.), "Східно-кримська вітряна електростанція", «Донузлавська вітряна електростанція» (обидві - АРК), держпідприємства «Укркотлоочищення» (м. Харків), «ДонОРГРЕС» (Донецька обл.) і НДІ «Енергоперспектива» (м. Київ).

Як повідомлялося раніше УНІАН, Кабінет Міністрів України вирішив передати Фонду держмайна України пакети акцій чотирьох теплоелектроцентралей, в тому числі ТЕЦ «Есхар», для їхньої подальшої приватизації.

20 липня Кабмін зменшив статутний капітал НАК «Енергетична компанія України» шляхом виключення з нього державного пакета акцій ПАТ «Укргідроенерго» в розмірі 100% таких акцій.

НАК «Енергетична компанія України» є акціонером 20-ти відкритих акціонерних товариств паливно-енергетичного комплексу, що виробляють та постачають електроенергію.

У статутний капітал компанії передано державні пакети акцій 4-х енергогенерувальних, 14-ти енергопостачальних та 2-х гідроенергогенерувальних компаній.