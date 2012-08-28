"Газпром" і "Болгарський енергохолдинг" визначилися з реалізацією "Південного потоку"

Москва. Визначено місце входження газопроводу «Південний потік» в газотранспортну систему (ГТС) Болгарії.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром» за підсумками робочого візиту до Болгарії заступника голови правління компанії Олександра Медведєва.

Повідомляється, що «Газпром» і «Болгарський енергетичний холдинг» ЕАД підписали протокол з питань реалізації проекту «Південний потік» на території Республіки Болгарії.

«Документ встановлює місце входження майбутнього газопроводу в газотранспортну систему Болгарії, уточнює його параметри і визначає подальші кроки в реалізації проекту», - йдеться в повідомленні.

Сторони також домовилися, що остаточне інвестиційне рішення щодо проекту буде прийнято 15 листопада 2012 року.

Крім того, були закріплені досягнуті навесні 2012 року домовленості за умовами діючих контрактів щодо постачання російського природного газу до Болгарії, що сприятиме збільшенню відбору газу за діючими контрактами.

«Підписання цих документів має велике значення для реалізації транс'європейського проекту «Південний потік». Цей газопровід надасть додаткової надійності і гнучкості постачання російського газу в Європу на майбутні десятиліття », - зазначив О.Медведєв.

Довідка УНІАН. У 2011 році «Газпром» поставив до Болгарії 2,81млрд куб. м газу.

З метою диверсифікації маршрутів експортних постачань природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект будівництва газопроводу «Південний потік» через акваторію Чорного моря в країни Південної і Центральної Європи.

Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією підписані міжурядові угоди.

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