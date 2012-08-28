Ціна нафти відреагувала на новини щодо урагану "Ісаак" різноспрямованим рухом

На світових торгах у вівторок, 28 серпня, ціни на нафту змінилися різноспрямовано.

Так, вартість жовтневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI вже впала на 0,05 долара, або на 0,05%, - до 95,42 долара за барель.

Ціна жовтневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent підвищилася на 0,02 долара, або на 0,02%, - до 112,28 долара за барель.

На ринку позначилося зниження напруги в очікуванні урагану "Ісаак" в Мексиканській затоці, передає Bloomberg.

Крім того, для інвесторів не вигідний зараз підйом цін через невизначеність щодо подальших дій ФРС США.

У вівторок Американський інститут нафти опублікує дані по запасах сировини на складах США. Як вважають аналітики, вони скоротилися на два мільйони барелів, а запаси пального - на 1,4 мільйона барелів.