Газопровід Ямал-Європа зупиняється на 40 годин для ремонту

Газопровід Ямал-Європа, який слугує для постачання російського газу європейським споживачам через територію Білорусі, у вівторок о 10.00 буде зупинено на 40 годин для проведення планово-профілактичних і ремонтних робіт (ППР).

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром».

"Роботи на газопроводі Ямал-Європа проводитимуться синхронно на територіях Росії та Польщі. У зв'язку з цим газопроводом буде тимчасово припинено транспортування природного газу. Подача газу споживачам на період ППР буде здійснюватися за рахунок збільшення обсягів його транспортування газопроводом "Північний потік", - пояснюється в повідомленні.

Проведення ППР було передбачене заздалегідь і узгоджене зі всіма сторонами в кінці 2011 року.

Газопровід Ямал-Європа проходить по території Росії, Білорусі, Польщі та Німеччини. Його будівництво розпочалося в 1994 році, а в 2006 році трубопровід вийшов на проектну потужність в 32,96 мільярди кубометрів газу в рік. Кількість компресорних станцій на газопроводі - 14, діаметр труб - 1420 міліметрів, загальна протяжність - понад 2 тисячі кілометрів.