Україна за 7 місяців скоротила транзит російського газу на 23%

Україна в січні-липні скоротила транзит російського газу до 50,589 млрд куб. м, що на 22,9% менше показника аналогічного періоду 2011 року, говориться в повідомленні Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

У липні обсяг транзиту у порівнянні з липнем 2011 року скоротився на 17,7% - до 6,235 млрд куб. м.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко і голова правління російського газового монополіста «Газпром» Олексій Міллер обговорили питання забезпечення «Нафтогазом України» безперебійного транзиту російського газу в Європу в майбутньому осінньо-зимовому періоді.

У червні 2012 року «Газпром» надав «Нафтогазу України» аванс у розмірі 2 млрд дол. за транзит газу, що забезпечило українській стороні оборотні кошти для закупівлі газу з метою закачування в ПСГ.

За станом на 22 серпня компанія «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної газотранспортної системи, напередодні осінньо-зимового періоду накопичила в підземних сховищах 15,7 млрд куб. м газу.

Довідка УНІАН. Транзит газу по території України здійснює «дочка» НАК «Нафтогаз України» компанія «Укртрансгаз», що є оператором національної газотранспортної системи. Компанія експлуатує 37,1 тис. км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.