Україна у січні-липні скоротила споживання газу до 32,960 млрд кубометрів

Споживання газу в Україні у січні-липні 2012 року скоротилося порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 7,3% - до 32,960 млрд куб. м, йдеться в повідомленні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Споживання газу в липні 2012 року порівняно з липнем минулого року скоротилося на 16% - до 2,028 млрд куб. м.

Згідно з даними Міненерговугілля, імпорт газу з Російської Федерації за сім місяців 2012 року знизився порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 39% - до 18,738 млрд куб. м.

Видобуток газу на території України, за даними міністерства, за сім місяців поточного року зріс порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 0,9% - до 11,801 млрд куб. м.

У липні 2012 року видобуток газу порівняно з липнем минулого року зріс на 1,2% - до 1,685 млрд куб. м.

Повідомлені раніше УНІАН дані Держстату суттєво не відрізняються від даних Міненерговугілля.

Довідка УНІАН. Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є «дочки» НАК «Нафтогаз України» «Укргазвидобування» та «Чорноморнафтогаз», а також «Укрнафта», в якій держхолдинг "Нафтогаз" володіє контрольним пакетом акцій.

Уряд України, згідно з оприлюдненим у червні проектом Оновлення Енергетичної стратегії, планує до 2030 року збільшити щорічний видобуток газу до 30-47 млрд куб. м.