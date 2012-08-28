Україна у січні-липні скоротила транзит нафти до ЄС на 24%

Транзит нафти до країн Євросоюзу (Словаччини, Угорщини, Чехії) через нафтопровідну систему України у січні-липні 2012 року скоротився до 8,155 млн тонн, що на 24,0% менше, ніж за аналогічний період 2011 року, говориться у повідомленні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

У липні транзит до цих європейських країн впав порівняно з липнем 2011 року на 28,0% до 1,122 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, в 2011 році транспортування нафти нафтопровідною системою України скоротилося в порівнянні з 2010 роком на 11,6% - до 27,536 млн тонн. При цьому транзит до країн Європи в 2011 році впав до 17,771 млн тонн, що на 11,8% менше, ніж за 2010 рік.

Довідка УНІАН. Нафтотранспортна система України знаходиться в експлуатації держкомпанії «Укртранснафта» (входить у структуру НАК «Нафтогаз України») і включає 18 нафтопроводів загальною довжиною 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною місткістю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.