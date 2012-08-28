Українські НПЗ за сім місяців скоротили переробку нафтосировини на 44,6%

Нафтопереробні заводи України (НПЗ) спільно з державним Шебелінським ГПЗ у січні-липні 2012 року скоротили обсяг переробки нафтової сировини до 2,984 млн тонн, що на 44,6% менше від показника за аналогічний період 2011 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

У липні 2012 року обсяг переробки нафтової сировини впав порівняно з липнем 2011 року на 61,3% - до 316,9 тис. тонн.

Поставки нафти на НПЗ країни за сім місяців поточного року зменшилися, за підсумковими даними міністерства, порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 41,2% - до 2,763 млн тонн. Зокрема, поставки імпортної нафти впали на 66,6% - до 1 164,4 тис. тонн.

Міненерговугілля повідомляє, що виробництво бензину в країні у січні-липні 2012 року скоротилося порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 36,3% - до 1 091,4 тис. тонн, виробництво дизельного пального впало на 44,7% - до 880,3 тис. тонн, а мазуту - на 57,7%, до 526,3 тис. тонн.

Довідка УНІАН. В Україні є шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51 млн тонн нафти на рік.

У 2011 році поставки нафтової сировини на українські НПЗ скоротилися на 16,1%, порівняно з 2010 роком, до 9,255 млн тонн. Минулого року НПЗ переробили 9,049 млн тонн нафтової сировини, що на 18,4% менше, ніж за 2010 рік.

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