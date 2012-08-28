ДТЕК у першому півріччі збільшив експорт електроенергії на 100,7%

Найбільший приватний український енергетичний холдинг ДТЕК, контрольований бізнесменом Рінатом Ахметовим, в січні-червні ц.р. збільшив експорт електроенергії на 100,7% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 4,3 млрд кВт/год, йдеться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, експорт електроенергії збільшився завдяки поновленню комерційних постачань до Польщі та Молдови, а також збільшенню поставок в європейському (Словаччина, Угорщина, Румунія) і білоруському напрямках.

У першому півріччі ц.р. сумарне відпущення електроенергії зросло на 53,8% - до 25,621 млрд кВт/год, закупівля на Оптовому ринку електроенергії для постачання споживачам виросла на 234,9% - до 23,606 млрд кВт/год.

Довідка УНІАН. ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України, входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент».

У вугільний сегмент ДТЕК входять «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), «ДТЕКДобропіллявугілля» (5 шахт), «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», «ДТЕК Ровенькиантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «Шахта «Білозерська» і п'ять збагачувальних фабрик.

Сегмент генерації представлений «Східенерго», «ДТЕК Західенерго» і «ДТЕК Дніпроенерго».

Компанія «Сервіс-Інвест», «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля», «ДТЕК Донецькобленерго» і ПАТ «Дніпрообленерго» представляють сегмент передавання та продажу електроенергії.

До складу ДТЕК входить «Київенерго», яке генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві.