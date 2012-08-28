ДТЕК почав відвантажувати вугілля до Болгарії

Компанія «ДТЕК Трейдинг» уклала експортний контракт на постачання вугілля у 2012-2013 роках для ТЕЦ «Sviloza Thermal Power Station» AD в м.Свіштов (Болгарія). Про це повідомляється у прес-релізі компанії.

Згідно з наданою інформацією, першу партію вугілля низьколеткої групи відвантажено до Болгарії у серпні поточного року, до кінця 2012 року загальний обсяг поставок перевищить 180 тис. тонн. Вугілля, законтрактоване у ДТЕК, прямуватиме на ТЕЦ «Sviloza Thermal Power Station», яка є одним із найбільших виробників електроенергії і тепла у Болгарії.

“Низка генерувальних підприємств Болгарії були спроектовані під споживання українського вугілля низьколеткої групи, що відкриває ДТЕК значні перспективи для співпраці з багатьма компаніями в цій країні”, - йдеться у повідомленні.

Довідка УНІАН. ТОВ «ДТЕК Трейдинг» здійснює торгівлю вугіллям ДТЕК на зовнішніх і внутрішніх ринках вугілля, а також з генерувальними і промисловими компаніями всередині і за межами України. Вугілля, яке експортує «ДТЕК Трейдинг», споживають електростанції, коксохімічні і металургійні комбінати в Україні, а також електростанції і промислові підприємства у Туреччині, Польщі, Болгарії, Румунії.

ДТЕК – найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобування і збагачення вугілля до генерації і продажу електроенергії.