Уряд Криму виділить понад 13 га для створення вітроелектростанцій

Рада міністрів Криму вирішила виділити майже 13,1 гектарів землі для створення вітроелектростанцій в Чорноморському і Ленінському районах автономії.

Про це сказано в постановах уряду Республіки, прийнятих 28 серпня і оприлюднених на сайті Радміну.

Зокрема, Рада міністрів дала дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення в оренду установі "28 управління начальника робіт" ділянок загальною площею 5,4 га в Чорноморському районі.

Крім того, уряд АРК Крим затвердив проект землеустрою щодо відведення ділянок площею 7,7 га в Ленінському районі для передачі в оренду на 49 років ТОВ "Вітряний парк Керченський".

Довідка УНІАН. "28 управління начальника робіт" займається створенням Тарханкутської ВЕС у Чорноморському районі.

"Вітряний парк Керченський" входить до групи "Вітряні парки України", яка реалізує кілька великих проектів на півдні і південному сході країни.