Статдані щодо запасів палива в США обвалили ціну нафти

На світових торгах в середу, 29 серпня, ціни на нафту обвалилися на тлі статданих із США щодо запасів палива.

Так, вартість жовтневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI вже впала на 0,46 долара, або на 0,48%, - до 95,87 долара за барель.

Ціна жовтневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 0,18 долара, або на 0,16%, - до 112,40 долара за барель.

За даними API, запаси нафти в США зросли за минулий тиждень на 5,5 млн барелів, у той час як запаси пального скоротилися на 2,4 млн барелів. Офіційні дані Міністерства енергетики США будуть опубліковані пізніше в середу.

Зниження цін на нафту також відбулося через послаблення загрози для видобувних і переробних підприємств в Мексиканській затоці внаслідок урагану "Ісак", передає Bloomberg.