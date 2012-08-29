У Луганській області знеструмлено 8 населених пунктів

У Луганській області через грозу і шквальний вітер знеструмлено 8 населених пунктів у Лисичанському і Старобільському районі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання».

Згідно з повідомленням, у ніч на 29 серпня сильний вітер і гроза стали причиною 38 автоматичних відключень ліній 6-10 кВ у Луганській області. У зв'язку з цим бригади «ЛЕО» безперервно працювали всю ніч.

Станом на 07.00 29 серпня без напруги залишаються 9 ліній. У Луганську від стихії постраждав Жовтневий район. Аварійні роботи тривають. Ремонтні бригади «ЛЕО» планують завершити їх упродовж трьох годин.