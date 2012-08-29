Азаров: Україна скоротила споживання газу майже на 3 млрд, імпорт - на 12 млрд куб. м

Україна цього року скоротила споживання газу майже на 3 млрд і його імпорт на 12 млрд кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив на засіданні кабінету міністрів.

«Наша економіка з початку року, порівняно з таким самим періодом минулого року, скоротила споживання газу майже на 3 млрд кубометрів. Це практично результат політики енергозбереження, а точніше енергоефективності. З початку року Україна імпортувала майже на 12 млрд куб. газу менше. Це результат політики незалежності», - сказав М.Азаров.

При цьому він відзначив, що паралельно зі скороченням споживання та імпорту газу Україна збільшила власний видобуток газу і вугілля.

Як повідомляв УНІАН, споживання газу в Україні в січні-липні 2012 року скоротилося порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 7,3% - до 32,960 млрд куб. м.

Згідно з даними Міненерговугілля, імпорт газу з Російської Федерації за сім місяців 2012 року знизився порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 39% - до 18,738 млрд куб. м.

Видобуток газу на території України, за даними міністерства, за сім місяців цього року зріс порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 0,9% - до 11,801 млрд куб. м.