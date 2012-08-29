Азаров доручив розробити дорожню карту розвитку вугільної сфери

За січень-липень цього року видобуток вугілля в Україні збільшився на 6% - до більш як 50 млн тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр Микола Азаров на засіданні Кабінету міністрів. Він зазначив, що такі показники свідчать про позитивний розвиток вугільної галузі.

«Насправді відновлення вугільної галузі вже розпочалося. За сім місяців цього року шахтарі України видобули понад 50 млн тонн вугілля, що перевищує відповідні показники 2011 року на 2,5 млн тонн або на 6%. Тобто сторінку, на якій було написано про безперспективність української вугільної галузі, слід перевернути», - сказав М.Азаров.

Прем'єр зазначив, що необхідно освоювати нові вугільні пласти, розвідка яких відбувалася ще за радянських часів.

«Готувати до експлуатації нові поклади, а тим паче будувати нові шахти справа дуже дорога і за часом займає десятиліття. Але це потрібно робити, враховуючи перспективу, і мислити тут потрібно навіть не роками, а десятиліттями. Ми не тимчасові на нашій землі», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, вугледобувні підприємства України всіх форм власності за сім місяців 2012 року збільшили видобуток вугілля до 50,4 млн тонн із 47,9 млн тонн.

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Азаров доручив Міненерговугілля розробити дорожню карту розвитку вугільної сфери до 2030 року

Прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив Міністерству енергетики і вугільної промисловості розробити дорожню карту розвитку вугільної сфери до 2030 року. Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Я доручив Міністерству енергетики і вугільної промисловості скласти, як модно зараз говорити, дорожню карту розвитку вітчизняної вугільної промисловості до 2030 року», - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що вугільна промисловість України має стати «гарантованою базою енергетичного балансу країни».

При цьому, він відзначив необхідність особливо звертати увагу на соціальний розвиток територій, на яких розташовані вугледобувні підприємства, а також враховувати демографічний чинник.

У зв'язку з цим М.Азаров доручив Міністерству соціальної політики і праці та Національній академії наук взяти участь в підготовці дорожньої карти розвитку вугільної сфери.