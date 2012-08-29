Відшкодування Тимошенко збитків "Нафтогазу" під питанням

Відшкодування екс-прем’єр-міністром Юлією Тимошенко збитків НАК «Нафтогаз України» внаслідок підписання нею газових угод з Росією залежатиме від її фінансових можливостей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в коментарі журналістам після завершення засідання Вищого спецсуду, який розглядав скаргу на вирок Ю.Тимошенко, заявив прокурор Сергій Пересунько.

«Дане питання буде вирішуватися після звернення виконавчої служби на судове рішення і буде залежати від фінансових можливостей засудженої… Кожний випадок вирішується окремо державною виконавчою службою», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. Також суд задовольнив позов НАК "Нафтогаз Україна", згідно з яким Ю.Тимошенко має відшкодувати збиток компанії в сумі понад 1,5 млрд грн.

Апеляційний суд залишив вирок чинним, після чого було подано касацію.

Сьогодні, 29 серпня, Вищий спецсуд оголосив рішення, яким визнав законним вирок Ю.Тимошенко у газовій справі.

Суд постановив, що рішення судів перших інстанцій є законними і оскарженню не підлягають.