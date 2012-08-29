Південнокорейська корпорація «KoGas» може стати інвестором проекту «LNG термінал»

Найбільший південнокорейський експортер скрапленого природного газу корпорація «KoGas» може стати інвестором проекту з будівництва LNG-терміналу в Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами (Держінвестпроект), пославшись на підписаний сьогодні між агентством і «KoGas» меморандум про співпрацю.

За словами голови Держінвестпроекту Владислава Каськіва, меморандум свідчить про спільний інтерес щодо участі KoGas як стратегічного партнера-інвестора Національного проекту "LNG термінал" і експортера скрапленого газу для українського терміналу.

Згідно з повідомленням прес-служби Держінвестпроекту, за підсумками проведених 28 і 29 серпня зустрічей з представниками KoGas на чолі з президентом корпорації Чу Канг Су сторони сформували програму стратегічного партнерства, ключовими елементами якої є спільна реалізація проектів у сфері енергетики і енергозбереження, що стало основою для підписання меморандуму.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів на засіданні 8 серпня затвердив техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) будівництва в Україні терміналу з приймання скрапленого природного газу (LNG-термінал).

30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку ТЕО проекту «LNG-термінал».

Зразкова вартість будівництва LNG-терміналу становитиме 846 млн. євро. Частка України в проекті становитиме 25%+1 акція.

17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу з будівництва терміналу з приймання зрідженого природного газу обсягом 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

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