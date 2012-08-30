Падіння цін на нафту триває

На світових торгах у четвер, 30 серпня, ціни на нафту продовжили падіння на тлі даних Міністерства енергетики США.

Так, вартість жовтневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI вже знизилася на 0,45 долара, або на 0,47%, - до 95,04 долара за барель.

Тим часом, ціна жовтневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent не змінилася і склала 112,54 долара за барель.

Комерційні запаси нафти в США (виключаючи стратегічні запаси) за тиждень, що завершився 24 серпня, зросли на 3,778 мільйона барелів, або на 1%, - до 364,524 мільйона барелів з 360,746 мільйона барелів. Аналітики, навпаки, чекали зниження показника.

Падіння цін пов'язане також із зменшенням побоювань інвесторів щодо наслідків урагану "Ісак", передає Bloomberg.

Більш різкому зниженню котирувань перешкоджають дані від Бюро економічного аналізу Міністерства торгівлі США. Напередодні відомство повідомило, що реальне зростання ВВП країни за підсумками другого кварталу 2012 року, згідно з другою оцінкою, склало 1,7% у порівнянні з першим кварталом. При цьому перша оцінка становила 1,5%.