"Газпром" відновив транспортування трубопроводом "Ямал-Європа"

Транспортування природного газу в ЄС трубопроводом "Ямал-Європа" відновили після завершення комплексу планово-профілактичних і ремонтних робіт, йдеться у повідомленні ВАТ "Газпром".

Як повідомляв УНІАН, газопровід Ямал-Європа, який використовують для постачання російського газу європейським споживачам через територію Білорусі, 28 серпня о 10.00 зупинили на 40 годин для проведення планово-профілактичних і ремонтних робіт (ППР).

"Роботи на газопроводі Ямал-Європа проводитимуть синхронно на територіях Росії та Польщі. У зв'язку з цим буде тимчасово припинено транспортування природного газу газопроводом. Подача газу споживачам на період ППР буде здійснюватися за рахунок збільшення обсягів його транспортування газопроводом "Північний потік", - пояснював "Газпром".

Проведення ППР було передбачене заздалегідь і узгоджене зі всіма сторонами в кінці 2011 року.

Газопровід Ямал-Європа проходить територією Росії, Білорусії, Польщі та Німеччини. Його будівництво почалося в 1994 році, а в 2006 році трубопровід вийшов на проектну потужність в 32,96 мільярда кубометрів газу на рік. Кількість компресорних станцій на газопроводі - 14, діаметр труб - 1420 міліметрів, загальна протяжність - понад 2 тисячі кілометрів.