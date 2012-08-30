"Газтек" придбав 25% "Івано-Франківськгазу"

Найбільший приватний власник пакетів акцій низки українських облгазів - компанія "Газтек" - перемогла у приватизаційному конкурсі з продажу 25% акцій компанії "Івано-Франківськгаз", запропонувавши за пакет 33 млн 350 тис. грн.

Трансляція конкурсу велася на сайті ФДМ.

У ході торгів було зроблено два кроки (стартова ціна блокуючого пакету - 32 млн 650 тис. грн., крок торгів - 350 тис. грн.).

Другий учасник конкурсу ("ІК Фінлекс-Інвест") пропонував за блокуючий пакет 33 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Газтек" заявив про плани взяти участь у конкурсах з приватизації 22,059% "Вінницягазу", 23,42% "Волиньгазу", 26% "Дніпропетровськгазу", 15,86% "Житомиргазу", 25% "Запоріжгазу" , 23,99% "Кримгазу", 26% "Луганськгазу", 25,79% "Сумигазу", 26% "Тисменицягазу", 20,39% "Чернівцігазу".

1 серпня "Газтек" на приватизаційному конкурсі придбав за 18 млн 970 тис. грн 25% держпакету акцій ПАТ "Миколаївгаз", ставши в результаті власником контрольного пакету облгазу.

Довідка УНІАН. ПрАТ «Газтек» (м. Київ) є найбільшим приватним власником пакетів акцій низки українських облгазів. Зокрема, "Газтеку" і афілійованим з ним структурам належать міноритарні пакети в "Вінниця-", "Волинь-", "Дніпропетровськ-", "Житомир-", "Запорізь-", "Кримгаз" та ін.

Власниками самого "Газтека" є низка кіпрських компаній - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited і Porala Venchers Limited, які низка ЗМІ пов'язують з українським бізнесменом Дмитром Фірташем.