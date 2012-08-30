Туреччина запропонувала Україні взяти участь у будівництві LNG-терміналу на своїй території, повідомив перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський.

Про це він заявив в інтерв'ю газеті «День.

«Турецька сторона запропонувала Україні приєднатися до створення нового терміналу на території Туреччини. Ключовими партнерами тут виступають Турецька державна компанія Botas (аналог українського «Нафтогазу») і приватна компанія Egagas, яка володіє одним з діючих LNG-терміналів у Туреччині», - сказав В.Хорошковський.

Він також повідомив, що на сьогодні розробляються ще три спільних з Туреччиною проекти у сфері енергетики.

«Перший і ключовий - партнерство в будівництві LNG-терміналу на Чорноморському узбережжі України. Очікуємо, що в рамках інвестиційного конкурсу, який відбудеться в найближчі два місяці, серед учасників будуть і турецькі компанії», - зазначив віце-прем'єр України.

Також Україна, за його словами, активно співробітничає з Туреччиною у сфері вивчення можливостей транспортування газу з території Туреччини на територію України і участі України в перспективному азербайджансько-турецькому проекті TANAP, який є аналогом Nabucco, але перебуває на стадії підписання договорів про створення консорціуму для реалізації проекту.

В.Хорошковський також наголосив, що Україна відкрита і для реалізації спільних енергетичних проектів на території України, які включають роботу «як на внутрішньому енергетичному ринку, так і на зовнішньому з використанням газотранспортної системи України».