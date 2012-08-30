У Києві розпочався збір підписів проти сховища ядерних відходів у Чорнобильській зоні

У Києві розпочався збір підписів проти будівництва сховища ядерних відходів у Чорнобильській зоні.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомили представники київської громади - організатори ініціативи проти вказаного будівництва.

“Ми розпочинаємо збір 150 тисяч підписів під зверненням киян до Президента України з вимогою терміново відмінити рішення про будівництво ядерного могильника під Києвом”, - наголосила лідер ГО «Київський форум» Рена Назарова.

За її словами, організатори сподіваються, що така кількість підписів і думка такої кількості громадян не може бути проігнорована главою держави.

Як сказала Р.Назарова, сьогодні розпочав роботу сайт http://www.mogilnik.net/, де інтернет-користувачі зможуть залишити свої підписи під зверненням. “Ніякої реєстрації не потрібно. Єдине – прізвище, ім’я, по-батькові вказуємо і ставимо “так, я проти”, - пояснила Р.Назарова.

Крім того, повідомила вона, передбачається організувати активістів для збору підписів біля станцій метро, торговельних центрів, закладів культури, великих підприємств тощо.

“У випадку, якщо наші вимоги будуть проігноровані, ми будемо далі використовувати своє конституційне право – скликати всеукраїнський референдум за народною ініціативою”, - наголосила ведуча телевізійного ток-Нешоу “Київський форум”.

Як наголосила голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко, питання будівництва сховища ядерних відходів пов’язано з майбутнім України на багато років вперед і є стратегічним, бо сьогодні в світі не існує технології повної утилізації, повного знешкодження відпрацьваного радіоактивного палива.

“Немає жодної країни в світі, яка б за такої невеличкої відстані від своєї столиці запланувала сховище ядерних відходів. Франція зберігає свої відходи на віддалених островах Тихого океану, а США – у пустелі Невада, причому пошуки цих місць тривали дуже довго... Немає жодного прецедента у світі, щоб це будувалось менше, ніж за 100 км від столиці держави”, - підкреслила Т.Тимочко.

Як зазначають екологи, на сьогодні невідомо, яким буде це сховище: чи буде там сучасна система охолодження ядерного палива, які технології використовуватимуться для збергіання і взагалі яким буде це сховище, будівництво якого фактично розпочато, бо вже проведено розвідувальні роботи.

Крім того, в екологів викликає занепокоєння транспортування відходів до сховища через можливий витік з контейнерів та забруднення навколишнього середовища.

За словами Т.Тимочко, у громадськість вимагає припинити усі роботи з будівництва сховища, провести експертне обговорення проекту, опублікувати всі висновки спеціалістів та резюме проекту, Ці документи, як запевняють організатори ініціативи, не оприлюднені навмисно.

Директор Інституту міста Олександр Сергієнко заявив, що людський фактор спричинив багато катастроф. “В наших умовах тотальної корупції, кумовства, коли на керівні посади ставлять не за ознакою професійності, порядності, чесності, а за ознакою відданості, за ознакою наближеності, за родовими зв’язками, за нашої технологічної дисципліни, за нашого совкового надбання, коли головне - зробити, а після нас – хоч потоп, в Україні ризики людського фактора надзвичайно високі. Практично вони вирішують все”, - переконаний О.Сергієнко.

За словами головного координатора громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталія Черняховського, сховище вирішено будувати в Чорнобильській зоні, яка оголошена заповідною і де, за діючим законодавством, будувати заборонено. Отже, сказав він, рішення Верховної Ради від 9 лютого порушує закон.

Як наголосила Т.Тимочко, екологи не проти будівництва сховища ядерних відходів і розуміють, що воно вкрай потрібне Україні, але місце для його зведення має бути обране дуже ретельно, проект має забезпечити безпеку громадян України. Вона підкреслила, що з відходами ядерного палива треба поводитись дуже цивілізовано.

“Ми маємо бути свідомі, що сховище потрібне, але ми вимагаємо процедури – спеціальної процедури розгляду: від вибору ділянки до технології, до проекту. Все це має бути під жорстким громадським контролем. Чиновники не можуть це вирішити за нас”, - наголосила еколог.

На переконання Р.Назарової, громадськості вдасться змусити Президента відреагувати на підписи та скасувати закон про сховище.

За її словами, попередньо проводилось дослідження щодо того, чи готові кияни сьогодні поставити підписи під ініціативою та зверненням. “Кияни не просто не люблять ставити підписи під чимось – є певний страх перед владою, перед тим, хто щось скаже, і вони не люблять висловлювати свою точку зору. Але коли поставили запитання (з 13 липня проводилось опитування відповідне): як кияни ставляться до будівництва сховища на Київщині, 58,4%, тобто майже 60% киян сказали, що ми не просто не підтримуємо, а й готові поставити підписи проти. Тому я вірю в результат ініціатви”, - сказала Р.Назарова.

Довідка УНІАН. 9 лютого Верховна Рада ухвалила Закон "Про поводження з відпрацьованим ядерним паливом щодо розміщення, проектування та будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій".