Експерт прогнозує стабільні ціни на ринку нафтопродуктів України до виборів

Ціни на роздрібному ринку нафтопродуктів України залишаться стабільними під час виборчої кампанії із виборів до Верховної Ради, впродовж якої владі невигідно допускати істотне підвищення цін на заправках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив заступник директора науково-технічного центру «Психея» Геннадій Рябцев.

Водночас, за його словами, на національному роздрібному ринку формуються передумови для незначного подорожчання висооктанового бензину на 5-25 копійок за літр.

«У даний час спостерігається істотне зростання цін на світових біржах, нафтові котирування повернулися на рівень квітня цього року. Цей факт не може не позначитися на вартості європейських нафтопродуктів. Запас міцності українських трейдерів різко наближається до нуля, - сказав Г.Рябцев. - Ми бачимо, що сформувалися економічні передумови для невеликого подорожчання бензину, насамперед високооктанового, у роздрібній торгівлі. На сьогоднішній день економічно обгрунтоване подорожчання літра бензину становить від 5 до 25 копійок за літр залежно від марки».

Директор центру «Психея» також відзначив, що в рамках виборчої кампанії, впродовж якої будь-якій владі невигідно спостерігати на заправках істотне підвищення цін, очікується, що, всупереч існуванню потенціалу для зростання цін, влада шляхом домовленостей з нафтотрейдерами або шляхом тиску на продержавні компанії намагатиметься забезпечити стабільні ціни до моменту виборів.

На думку експерта, песимістичні прогнози про рекордні ціни після парламентських виборів на бензин і дизельне пальне не справдяться.

За даними консалтингової групи «А-95», середні роздрібні ціни в Україні на пальне станом на 30 серпня 2012 року становлять: бензин А-76/80 — 10,24 грн, бензин А-92 — 10,53 грн, бензин А-95 — 10,82 грн, бензин А-95+ - 11,65 грн, дизельне пальне — 9,62 грн.

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