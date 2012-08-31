Ціна нафти пішла вгору на новинах із Мексиканської затоки

На світових торгах у п'ятницю, 31 серпня, ціни на нафту пішли вгору на тлі сприятливих новин щодо видобутку нафти у Мексиканській затоці.

Так, вартість жовтневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI вже зросла на 0,01 долара, або на 0,01%, - до 94,63 долара за барель.

Ціна жовтневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent підвищилася на 0,13 долара, або 0,12%, - до 112,78 долара за барель.

Про плани відновити видобування нафти у Мексиканській затоці після урагану "Ісаак" заявили Eni, Anadarko Petroleum і Royal Dutch Shell, передає Bloomberg.