Держгірпромнагляд заборонив роботи на шахті ім. Стаханова через вибух 30 серпня

Територіальне управління Держгірпромнагляду України в Донецькій області заборонило ведення робіт на шахті ім. Стаханова (ДП «Красноармійськвугілля») у зв'язку з учорашнім вибухом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Теруправління, для розслідування обставин і причин аварії з груповим нещасним випадком на АП «Шахта ім. Стаханова» створено спеціальну комісію. Комісію очолив заступник начальника Теруправління Держгірпромнагляду в Донецькій області Валерій Чистоклєтов.

У прес-службі уточнили, що вибух на шахті ім. Стаханова стався 30 серпня о 20.40 під час ремонту ізолюючих перемичок північної корінної лави пласта К-5 в ізольованому просторі. Ударною хвилею було зруйновано перемичку, яку було встановлено на магістральному конвеєрному штреку горизонту 986 метрів.

У результаті вибуху троє працівників підрядної організації ПАТ «Вуглебуд» були травмовані, ще троє звернулися по медичну допомогу з підозрою на отруєння копальневим газом. Усіх потерпілих було госпіталізовано.

Як повідомляв УНІАН,у м. Димитров Донецької області на виробничому підприємстві „Шахта ім. Стаханова” (ДП „Красноармійськвугілля”) 30 серпня ввечері внаслідок вибуху метану постраждали 6 гірників. Вибух стався в непрацюючій виробці під час проведення герметизації перемичок.