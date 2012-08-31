Sadovaya Group у 1-му півріччі скоротила чистий прибуток у 2,7 раза

Велика українська вуглевидобувна компанія Sadovaya Group у першому півріччі 2012 року скоротила чистий прибуток до 2,804 млн. дол. із 7,804 млн. дол. за аналогічний період минулого року, мовиться у фінансовому звіті компанії, розміщеному на Варшавській біржі.

Згідно з неаудируваними даними, виручка компанії за перші шість місяців поточного року зменшилася на 37% - до 27,35 млн. дол.

Продажі вугілля у першому півріччі скоротилися на 38% - до 20,9 млн. дол. у річному виразі. При цьому на внутрішньому ринку компанія реалізувала 90% сировини, а експорт становив 5% загальних продажів, що на 13% більше за торішній показник.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році Sadovaya Group прогнозувала загальне падіння реалізації вугілля на 7% - до 1,177 мільйона тонн.

Довідка УНІАН.У кінці 2010 року Sadovaya Group, яка контролює дві розташовані в Донбасі вугільні шахти, продала в рамках IPO на Варшавській біржі 25% своїх акцій за 30 млн. дол.

До проведення IPO всі акції компанії належали Connektico Ventures Limited (Кіпр), власниками якої були Олександр Толстоухов (51%) і Сергій Стецурін (49%).

У 2011 році Sadovaya Group збільшила видобуток енергетичного вугілля на 70,6% - до 475,25 тис. тонн. Крім того, компанія добула з відвалів 55,98 тис. тонн вугілля, що в 4,1 раза більше за аналогічний показник 2010 року.

Продажі вугілля минулого року збільшилися на 15,2% - до 1,264 млн. тонн.