"Життя" пальному Євро-3 можуть продовжити до 2017 року, Євро-4 - до 2021

Міністерство енергетики і вугільної промисловості пропонує вирішити використання автомобільних бензинів і дизельного пального стандарту Євро-3 до 31 грудня 2016 року і Євро-4 до 31 грудня 2020 року.

Про це йдеться в проекті технічного регламенту, розміщеного на сайті Міністерства енергетики і вугільної промисловості 30 серпня.

Згідно з проектом постанови Кабінету міністрів «Про затвердження Технічного регламенту стосовно вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднового і котельного палива», вирішується ще три роки використовувати раніше виготовлене пально.

Проект документа забороняє з 2017 року виробництво і реалізацію суднових палив із вмістом сірководню понад 0,0002%, а також котельного палива із вмістом сірки понад 1%.

Як повідомляв УНІАН,Україна не раз відкладала повний перехід на стандарти якості палива Євро-4 і Євро-5.

23 листопада 2010 року експертно-аналітична група з питань стабільного функціонування ринку нафти і нафтопродуктів і розвитку нафтопереробної промисловості при Кабінеті міністрів України (ЕАГ) підтримала продовження діючих стандартів якості пального на два роки.

12 листопада прес-служба Держспоживстандарту повідомила, що відомство пропонує з 1 січня 2011 року відмінити дію стандарту ДСТУ 4063-2001 тільки в частині високооктанових бензинів, а для бензинів А-76 і А-80 діятимуть старі стандарти.

На сьогодні в Україні діють два стандарти якості нафтопродуктів: ДСТУ 4063-2001 (аналог Євро-2) і ДСТУ 4839-2007 (відповідає Євро-4 -5). У 2007 році був прийнятий графік переходу на нові стандарти якості з паралельною відмовою від ДСТУ 4063-2001 з 1 січня 2011 року.

Про готовність з початку 2011 року освоїти випуск нафтопродуктів, що відповідають вимогам Євро-4 і Євро-5, заявили Одеський, Кременчуцький і Лисичанский НПЗ.

Модернізовані НПЗ і великі автозаправні мережі також виступають за перехід на пкращені стандарти, пропонуючи запровадити систему диференційованого оподаткування за принципом «вище якість – нижче податок».