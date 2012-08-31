Сadogan Petroleum у першому півріччі збільшила чистий збиток на 24%

Британська нафтогазова компанія з активами в Україні Cadogan Petroleum у першому півріччі 2012 року збільшила чистий збиток до 7,141 млн. доларів із 5,775 млн. дол. за аналогічний період 2011 року, мовиться у фінансовому звіті компанії.

Згідно зі звітом компанії, виручка за січень-червень 2012 року скоротилася до 2,740 млн. дол. із 4,373 млн. дол. за аналогічний період минулого року.

Як відмічено в документі, у даний час Cadogan розглядає питання участі в розробці однієї з ділянок Чорноморського шельфу.

Довідка УНІАН. Cadogan Petroleum PLC - британська компанія, яка займається видобуванням нафти і газу в Україні. Володіє 8 ліцензіями. Акції компанії котируються на Лондонській фондовій біржі.

Основні ліцензії цієї розвідувальної і добувної компанії зосереджені на родовищах Дніпро-Донецького басейну на сході країни. Крім цих ділянок, компанія також працює на заході країни, в Карпатах.

У червні італійська нафтогазова компанія Eni повідомила про придбання 50,01% акцій компанії «Західгазінвест», яка володіє ліцензією на видобуток сланцевого газу у Львівському вугільному басейні. До цієї операції «Західгазінвест» був підконтрольний державній компанії «Надра України» і Cadogan Petroleum.