Експерти: до України можуть хлинути нафтопродукти поганої якості

Експерти різко критикують намір Міністерства енергетики і вугільної промисловості продовжити використання автомобільних бензинів і дизельного пального низької якості (Євро-3) до кінця 2016 року, вважаючи, що в такому разі до України хлинуть нафтопродукти поганої якості з Росії і Казахстану.

Про це УНІАН заявили заступник директора науково-технічного центру «Психея» Геннадій Рябцев і виконавчий директор Асоціації «Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України» Володимир Ємелін.

«Технічним регламентом пропонується використання пального стандарту Євро-3 до кінця 2016 року. У 2014 році закінчується ця історія в Митному союзі, а нам пропонують ще 2 роки після цього використовувати Євро-3. Уявіть собі, куди попливуть неякісні продукти з Казахстану і Росії», - відзначив В.Ємелін.

«Проект технічного регламенту щодо автомобільного бензину і дизельного пального виключає можливість реалізації якісного пального в Україні», - уточнив Г.Рябцев.

Водночас експерти звернули увагу на той факт, що підготовлений Міненерговугілля проект технічного регламенту виключає пальне, яке виготовляється з газового конденсату з додаванням біокомпонентів.

«Тобто те, що виробляє, наприклад, Шебелинський ГПЗ, взагалі ніяк не контролюватиметься», - сказав Г.Рябцев.

За словами експертів, аналогічна ситуація відбувається і з пальними сумішами. На даний момент в Україні не існує державного стандарту на пальні суміші, вони відсутні і в технічному регламенті.

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня Міністерство енергетики і вугільної промисловості України на своєму сайті розмістило проект постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднового і котельного пальних».

Проект документа дозволяє використання бензину і дизельного пального стандарту Євро-3 до кінця 2016 року.

На сьогодні в Україні діють два стандарти якості нафтопродуктів: ДСТУ 4063-2001 (аналог Євро-2, Євро-3) і ДСТУ 4839-2007 (відповідає Євро-4 -5).