Головний ядерний інспектор України: співпраця з Westinghouse недоцільне

16:49, 31 серпня 2012
Енергетика
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Недоцільним вважає продовження співробітництва України з компанією Westinghouse перший заступник голови Державної інспекції ядерного регулювання України, головний державний інспектор із ядерної та радіаційної безпеки України Михайло Гашев.

Про це він заявив в інтерв'ю РІА «Новости».

За його словами, тепловиділяючі збірки (ТВЗ) компанії Westinghouse мають конструктивні недопрацювання. Йдеться про ненадійність дистанціонуючих решіток, невдалу конструкцію хвостовиків і невдалу конструкцію пружинного блоку головки ТВЗ.

«Потрібно не розірвати, а суттєво переглянути цей контракт - подумати: чи потрібен він взагалі, а якщо потрібен, то в якому обсязі», - сказав М.Гашев.

За його словами, саме ці недопрацювання зумовили деформацію американських збірок, виявлену в ході планово-запобіжного ремонту на другому й третьому енергоблоках Південноукраїнської АЕС навесні 2012 р.

Він також оцінив у 175 млн дол. загальні збитки від інциденту, що стався на Південноукраїнській АЕС. «Перша складова збитків - це недовироблення електроенергії у зв'язку з вимушеним простоєм двох блоків ПУАЕС. Простій блоків дав у сумі недовироблення 3 мільярдів кВт/год., або близько 600 мільйонів гривень (75 мільйонів доларів) при нинішньому тарифі компанії. Плюс безпосередньо паливна складова, яка, за найгрубішими оцінками, становить близько 100 мільйонів доларів, і це без урахування витрат, які "Енергоатом" понесе, вирішуючи проблеми з опроміненим і свіжим паливом ТВЗ-W, а також необхідністю заміщення цього палива на російське» – повідомив М.Гашев

Він зазначив, що діючий контракт із Westinghouse має бути в будь-якому випадку переглянутий, оскільки Україна має намір до 2015 р. почати виробництво власного ядерного палива на спільному російсько-українському підприємстві в Смоліному Кіровоградської області.

«Тут виникає логічне запитання: яка економічна доцільність продовження співпраці з Westinghouse, якщо в 2015 році ми матимемо вже власне паливо? Чи треба наново починати той тривалий процес, який навіть при граничній ритмічності, закінчиться лише в 2018-2019 роках? Чи обгрунтовано це з точки зору економічної ефективності? Ось на ці запитання мені ще ніхто не відповів» – заявив М.Гашев.

Він також повідомив, що експертна комісія продовжує аналізувати ситуацію, що виникла в червні на ПУАЕС, і остаточний звіт буде надано регулятору 17 вересня.

«Проте, згідно з висновками першого етапу експертизи, все те, що сталося на другому й третьому блоках ПУАЕС, пов'язане з конструктивними недопрацюваннями. Це визнали всі експерти, які брали участь у роботі комісії, зокрема, хоч і з другого разу, і представники Westinghouse. Серед основних недопрацювань касети в звіті виділені: ненадійність дистанціонуючих решіток, невдала конструкція хвостовиків, і, зрештою, невдала конструкція пружинного блоку головки збірки», - зазначив М.Гашев.

Нагадаємо, що на початку червня 2012 року, в ході планово-запобіжного ремонту на другому й третьому енергоблоках Південноукраїнської АЕС було виявлено формозміну тепловиділяючих збірок виробництва компанії Westinghouse. Для розслідування причин інциденту створено експертну комісію, про результати роботи якої інформації поки немає.

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