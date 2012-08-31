АМК видав дозвіл на створення «Надра Юзовське»

Антимонопольний комітет України надав дозвіл Національній акціонерній компанії «Надра України» і ТОВ «СПК-Геосервіс» на створення «Надра Юзовське». Про це повідомляє прес-служба АМК.

Також повідомляється, що АМК видав дозвіл даним компаніям на створення ТОВ «Надра Олеське».

Як повідомляв УНІАН, партнером НАК «Надра України» для створення спільних підприємств, які надалі стануть однією із сторін угод про розподіл продукції (СРП), що видобувається в межах Юзовської (Харківська і Донецька обл.) і Олеської площ (Львівська й Івано-Франківська обл.), стало ТОВ «СПК-Геосервіс» (м. Київ).

Довідка УНІАН. Юзовська площа розташована в межах Харківської і Донецької областей. Загальна площа ділянки становить 7886 квадратних кілометрів. Олеська площа розташована в межах Львівської й Івано-Франківської областей. Загальна площа ділянки становить 6 324 квадратних кілометрів. Мінімальний обсяг інвестицій, які мають бути вкладені інвестором упродовж періоду геологорозвідувальних робіт на Юзовській площі, повинен становити не менш як 1,6 млрд грн, на Олеській площі - 1,3 млрд грн.

Національну акціонерну компанію «Надра України» створено відповідно до Указу Президента України №802 від 14 червня 2000 року «Про заходи з підвищення ефективності управління підприємствами у сфері геології» з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.

«Надра України» в 2011 році збільшила прибуток до попереднього року в 2,3 разу – до 11,3 млн. грн.