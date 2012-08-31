Рада Міністрів Криму передала в оренду 413 га землі під сонячні електростанції

Рада Міністрів Криму передала в оренду на 49 років 12 товариствам з обмеженою відповідальністю 413,06 га землі для будівництва сонячних електростанцій.

Як сказано в оприлюднених на сайті уряду автономії розпорядженнях № 598-612, які були прийняті 28 серпня, ділянки виділяються в семи регіонах республіки: в Білогірському, Красногвардійському, Роздольненському, Сакському, Сімферопольському, Чорноморському районах та поблизу міста Феодосія.

Земля буде надана фірмам "Йота Солар", "Каппа Солар", "Лямбда Солар", "Марс Солар", "Меркурій Солар", "Сатурн Солар", "Сигма Солар", "Сіріус Солар", "Тета Солар", "Йота Піві "," Лямбда Піві "і" Епсілон Піві ".

Компанії укладуть з Радміном Криму договори оренди і будуть зобов'язані перераховувати за землю орендну плату в розмірі 3% від її нормативної грошової оцінки на рік.