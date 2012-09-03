Негативна статистика з Китаю обвалила ціну нафти

На світових торгах у понеділок, 3 вересня, ціни на нафту падають на тлі негативної статистики з Китаю.

Так, вартість жовтневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI вже знизилася на 0,16 долара, або на 0,17%, - до 96,31 долара за барель.

Ціна жовтневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 0,19 долара, або на 0,17%, - до 114,38 долара за барель.

Згідно з оприлюдненими у минулі вихідні даними Національного бюро статистики і Федерації логістики і закупівель Китаю, індекс PMI у серпні вперше за дев'ять місяців опустився нижче за 50 пунктів, що свідчить про спад ділової активності в країні. Індекс минулого місяця становив 49,2 пункта проти 50,1 пункта в липні, виявившись нижчим за очікування аналітиків.

Крім того, учасники торгів звернули увагу на показники з видобку сировини країнами ОПЕК. Середній рівень видобутку "чорного золота" країнами, що входять до картелі, у серпні становив 31,988 мільйона барелів за день проти переглянутого липневого показника 32,063 мільйона барелів. При цьому видобуток нафти в Ірані минулого місяця скоротився на 350 тисяч барелів - до 2,75 мільйона барелів за день, що є найнижчим показником з лютого 1990 року, передає Bloomberg.