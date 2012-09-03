Наслідки вибуху на шахті ім. Стаханова ліквідовано. Підприємство відновило роботу

На шахті ім. Стаханова державного підприємства “Красноармійськвугілля” завершені всі роботи з ліквідації наслідків вибуху метано-повітряної суміші, що прогримів у відпрацьованій корінній лаві 30 серпня.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Центрального комітету профспілки працівників вугільної промисловості України.

“Створений на підприємстві штаб з ліквідації наслідків аварії вже згорнули, зараз шахта працює в звичайному режимі”, - повідомив заступник голови первинної профспілкової організації шахти ім. Стаханова Геннадій Фомін.

За ці дні рятувальники звели нові перемички, повністю ізолювавши відпрацьоване аварійну виробку, між перемичками закачали гіпс. Зараз бійці ВГСЧ продовжують контролювати газову становище в заперемиченому просторі, відхилень від норми немає.

За інформацією прес-служби, погіршення стану здоров’я шести потерпілих під час вибуху гірників не послідувало, вони почуваються нормально, наскільки це можливо в їхньому становищі. Шахтарі продовжують проходити лікування в Центральній міській лікарні м. Димитрова.

Офіційні висновки причин вибуху спеціальною комісією ще не названі. Проведені всі необхідні дослідження, триває аналіз результатів. Чергове засідання комісії відбудеться сьогодні о другій половині дня.

Як повідомляв УНІАН, вибух метано-повітряної суміші у відпрацьованій корінній лаві пласта К5 горизонту 986 метрів шахти ім. Стаханова ДП “Красноармійськвугілля” стався 30 серпня о 21.27. На аварійній ділянці в момент вибуху знаходилося шість гірників підрядної організації ТОВ “Вуглебуд”, які вели роботи з герметизації зведених перемичок, що ізолюють виробку. Під час вибуху була зруйнована перемичка, встановлена на магістральному конвеєрному штреку, шість гірників “Вуглебуду” дістали травми різного ступеня тяжкості, шахтарі були оперативно доставлені в Центральну міську лікарню м. Димитрова.