«Нафтогаз» викупив в «Укрексімбанку» ОВДП на 1,66 млрд грн

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» здійснила три закупівлі облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» на суму 1,66 млрд грн.

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті державних закупівель.

ОВДП були реалізовані трьома лотами, договори про придбання облігацій були укладені 28 і 29 серпня ц.р. У тендері брав участь один учасник.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» («Укрексімбанк») – кредитно-фінансова установа зі 100% державним капіталом.