«Нафтогаз» викупив в «Укрексімбанку» ОВДП на 1,66 млрд грн
Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» здійснила три закупівлі облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» на суму 1,66 млрд грн.
Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті державних закупівель.
ОВДП були реалізовані трьома лотами, договори про придбання облігацій були укладені 28 і 29 серпня ц.р. У тендері брав участь один учасник.
Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.
НАК займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.
ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» («Укрексімбанк») – кредитно-фінансова установа зі 100% державним капіталом.